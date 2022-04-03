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Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина - Борис Джонсон

Киев • УНН

 • 204879 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против Москвы и увеличит военную помощь Украине после "отвратительных нападений на мирных жителей" со стороны россии в Буче и Ирпене под Киевом, передает УНН.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина - Борис Джонсон

Цитата

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина", - заявил Джонсон в заявлении от 3 апреля.

"Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", — сказал он.

Детали

Джонсон занял жесткую позицию в отношении Москвы после ее неспровоцированного нападения на Украину, заявил, что смертоносные атаки под Киевом является доказательством того, что россия совершает военные преступления в Украине.

"Подлые нападения россии на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним свидетельством того, что путин и его армия совершают военные преступления в Украине", - сказал он.

Добавим

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что прокуратура, которая расследует военные преступления россии, обнаружила 410 тел в городах под Киевом, 140 из них было осмотрено.

Россия отвергла обвинения в том, что ее силы причастны к убийству мирных жителей в городе Буча на фоне протестов международного сообщества, которые обвиняют силы Москвы в зверствах в Украине.

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