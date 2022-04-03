Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина - Борис Джонсон

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"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина", - заявил Джонсон в заявлении от 3 апреля.

"Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", — сказал он.

Детали

Джонсон занял жесткую позицию в отношении Москвы после ее неспровоцированного нападения на Украину, заявил, что смертоносные атаки под Киевом является доказательством того, что россия совершает военные преступления в Украине.

"Подлые нападения россии на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним свидетельством того, что путин и его армия совершают военные преступления в Украине", - сказал он.

Добавим

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что прокуратура, которая расследует военные преступления россии, обнаружила 410 тел в городах под Киевом, 140 из них было осмотрено.

Россия отвергла обвинения в том, что ее силы причастны к убийству мирных жителей в городе Буча на фоне протестов международного сообщества, которые обвиняют силы Москвы в зверствах в Украине.