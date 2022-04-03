Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину путіна – Борис Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна посилить санкції проти Москви та збільшить військову допомогу Україні після "огидних нападів на мирних жителів" з боку росії у Бучі та Ірпені під Києвом, передає УНН.
Цитата
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна", - заявив Джонсон у заяві від 3 квітня.
"Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також розширюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти нужденним на місцях", — сказав він.
Деталі
Джонсон, який зайняв жорстку позицію щодо Москви після її неспровокованого нападу на Україну, заявив, що смертоносні атаки під Києвом є доказом того, що росія вчиняє військові злочини в Україні.
"Підлі напади росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним свідченням того, що путін і його армія скоюють військові злочини в Україні", - сказав він.
Додамо
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила 3 квітня, що прокуратура, яка розслідує військові злочини росії, виявила 410 тіл у містах під Києвом, 140 із них було оглянуто.
Росія відкинула звинувачення в тому, що її сили причетні до вбивства мирних жителів у місті Буча на тлі протестів міжнародної спільноти, які звинувачують сили Москви у звірствах в Україні.