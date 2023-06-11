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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Я осуждаю издевательства": президент Чехии встретился с маленькой украинкой, которую травили одноклассники

Киев • УНН

 • 338040 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Чехии Петр Павел встретился с маленькой украинкой, которую травили одноклассники. Он заявил, что в целом осуждает возможные издевательства, унижения и насилие в школах, но в случае с ребенком, который был вынужден покинуть свою страну из-за войны, он считает их особенно позорными. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Я осуждаю издевательства": президент Чехии встретился с маленькой украинкой, которую травили одноклассники

Цитата

“Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и тот факт, что были извинения. Но шрамы на душе останутся”, - написал президент.

Дополнение

Инцидент произошел во время школьной экскурсии учеников начальной школы в Опочно в Рычновске. Директор школы Ева Александрова после происшествия сообщила СМИ, что школа решит проблему с родителями и что она, безусловно, не согласна с таким поведением.

Напомним

В Чехии одноклассники оскорбляли и плюнули девочке в лицо из-за того, что та украинка.

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