"Я засуджую знущання": президент Чехії зустрівся з маленькою українкою, яку цькували однокласники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Чехії Петр Павел зустрівся з з маленькою українкою, яку цькували однокласники. Він заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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“Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну та друзів і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків і той факт, що були вибачення. Але шрами на душі залишаться”, - написав президент.
Доповнення
Інцидент стався під час шкільної екскурсії учнів початкової школи в Опочно в Ричновську. Директор школи Єва Александрова після події повідомила ЗМІ, що школа вирішить проблему з батьками і що вона, безумовно, не згодна з такою поведінкою.
Нагадаємо
У Чехії однокласники ображали та плюнули дівчинці в обличчя через те, що та українка.