Плюнули в обличчя: у Чехії однокласники ображали маленьку українку, посольство України відреагувало
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Чехії однокласники ображали та плюнули дівчинці в обличчя через те, що та українка. Посольство України вже відреагувало на ситуацію, передає УНН.
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В одній з груп у соціальних мережах Марія Бутковська опублікувала допис про булінг в одній із шкіл Чехії. За словами жінки, її доньці поюнули в обличчя через те, що вона українка.
"Ситуація. Сьогодні на шкільній екскурсії чеські діти вдарили доньку та плюнули в обличчя за те, що вона українка. Як покарати за таке відношення по закону? Люті маю стільки всередині, що депортують якщо себе не втримаю", - написала Бутковська.
Жінка також поширила відео, де чути, як діти ображають дівчинку.
Додамо
У посольстві України в Чехії вже відреагували на інцидент і засудили його.
"Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки в чеській школі. Це неприйнятне порушення, яке викликає глибоке обурення та занепокоєння. Ніхто не повинен піддаватися насильству чи дискримінації, особливо за національною ознакою", - наголосили в посольстві.