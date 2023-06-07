Плюнули в лицо: в Чехии одноклассники оскорбляли маленькую украинку, посольство Украины отреагировало

Детали

В одной из групп в социальных сетях Мария Бутковская опубликовала сообщение о буллинге в одной из школ Чехии. По словам женщины, ее дочери плюнули в лицо из-за того, что она украинка.

"Ситуация. Сегодня на школьной экскурсии чешские дети ударили дочь и плюнули в лицо за то, что она украинка. Как наказать за такое отношение по закону? Злости имею столько внутри, что депортируют если себя не удержу", - написала Бутковская.

Женщина также распространила видео, где слышно, как дети оскорбляют девочку.

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В посольстве Украины в Чехии уже отреагировали на инцидент и осудили его.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе. Это неприемлемое нарушение, которое вызывает глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку", - отметили в посольстве.