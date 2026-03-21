"Я рад, что он умер" - Трамп отреагировал на смерть экс-директора ФБР Мюллера, который вел в отношении него расследование
Киев • УНН
Бывший глава ФБР Роберт Мюллер умер в возрасте 81 года. Дональд Трамп публично обрадовался смерти спецпрокурора, который расследовал его связи с россией.
Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, возглавлявший резонансное двухлетнее расследование связей президента Дональда Трампа с Россией, умер. Ему был 81 год. Об этом сообщает FoxNews, пишет УНН.
Трамп отреагировал на его смерть в соцсетях: "Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может вредить невинным людям!"
Семья Роберта Мюллера обнародовала следующее заявление: "С глубокой скорбью сообщаем, что Боб умер прошлой ночью. Семья просит уважать их частную жизнь".
Семья не сообщила причину смерти.
Мюллера назначил президент Джордж Буш-младший. Он стал шестым директором ФБР 4 сентября 2001 года — за неделю до терактов 11 сентября.
После атак он был вынужден переориентировать работу бюро с расследования внутренних преступлений на предотвращение терроризма. Мюллер возглавлял ФБР 12 лет, работая при президентах обеих партий, и ушел в отставку в 2013 году.
Впоследствии он был специальным прокурором в расследовании Минюста относительно возможного незаконного координирования предвыборной кампании Трампа с Россией с целью повлиять на результаты выборов 2016 года.
