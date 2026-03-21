"Я радий, що він помер" - Трамп відреагував на смерть ексдиректора ФБР Мюллера, який вів щодо нього розслідування
Колишній очільник ФБР Роберт Мюллер помер у віці 81 року. Дональд Трамп публічно зрадів смерті спецпрокурора, який розслідував його зв'язки з росією.
Роберт Мюллер, колишній директор ФБР, який очолював резонансне дворічне розслідування щодо зв’язків президента Дональда Трампа з росією, помер. Йому був 81 рік. Про це повідомляє FoxNews, пише УНН.
Деталі
Трамп відреагував на його смерть у соцмережах: "Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може шкодити невинним людям!"
Родина Роберта Мюллера оприлюднила таку заяву: "З глибоким сумом повідомляємо, що Боб помер минулої ночі. Родина просить поважати їхнє приватне життя".
Родина не повідомила причину смерті.
Доповнення
Мюллера призначив президент Джордж Буш-молодший. Він став шостим директором ФБР 4 вересня 2001 року — за тиждень до терактів 11 вересня.
Після атак він був змушений переорієнтувати роботу бюро з розслідування внутрішніх злочинів на запобігання тероризму. Мюллер очолював ФБР 12 років, працюючи при президентах обох партій, і пішов у відставку у 2013 році.
Згодом він був спеціальним прокурором у розслідуванні Мін’юсту щодо можливого незаконного координування передвиборчої кампанії Трампа з Росією з метою вплинути на результати виборів 2016 року.
