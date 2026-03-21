"Я радий, що він помер" - Трамп відреагував на смерть ексдиректора ФБР Мюллера, який вів щодо нього розслідування

21 березня, 12:15 • 14498 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 30907 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 36966 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 56305 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 80376 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 44210 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41597 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34292 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50997 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20942 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Популярнi новини
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 13286 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 21564 перегляди
Третя світова війна, можливо, вже триває - Вучич21 березня, 10:08 • 6958 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 7370 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 9636 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 21663 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 22648 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 80371 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50995 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 49120 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 9786 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18675 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18936 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22972 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 21059 перегляди
"Я радий, що він помер" - Трамп відреагував на смерть ексдиректора ФБР Мюллера, який вів щодо нього розслідування

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

Колишній очільник ФБР Роберт Мюллер помер у віці 81 року. Дональд Трамп публічно зрадів смерті спецпрокурора, який розслідував його зв'язки з росією.

Роберт Мюллер, колишній директор ФБР, який очолював резонансне дворічне розслідування щодо зв’язків президента Дональда Трампа з росією, помер. Йому був 81 рік. Про це повідомляє FoxNews, пише УНН.

Деталі

Трамп відреагував на його смерть у соцмережах: "Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може шкодити невинним людям!"

Родина Роберта Мюллера оприлюднила таку заяву: "З глибоким сумом повідомляємо, що Боб помер минулої ночі. Родина просить поважати їхнє приватне життя".

Родина не повідомила причину смерті.

Доповнення

Мюллера призначив президент Джордж Буш-молодший. Він став шостим директором ФБР 4 вересня 2001 року — за тиждень до терактів 11 вересня.

Після атак він був змушений переорієнтувати роботу бюро з розслідування внутрішніх злочинів на запобігання тероризму. Мюллер очолював ФБР 12 років, працюючи при президентах обох партій, і пішов у відставку у 2013 році.

Згодом він був спеціальним прокурором у розслідуванні Мін’юсту щодо можливого незаконного координування передвиборчої кампанії Трампа з Росією з метою вплинути на результати виборів 2016 року.

