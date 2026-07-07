"Я отлично выспался. А ты?" - кот премьера Бельгии поиздевался над Трампом после победы бельгийской сборной на ЧМ против США

После победы сборной Бельгии над США в 1/8 финала Чемпионата мира кот премьер-министра страны Барта Де Вевера Максимус иронично потроллил президента США Дональда Трампа, который накануне добился отмены дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна. На странице Максимуса в Instagram появилось фото с мягкой игрушкой в виде американского президента и шутливой подписью о крепком сне после матча, передает УНН.

Детали

"Я отлично выспался! А ты?", — говорится в подписи под фото.

На фото изображен Максимус, кот премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который лежит на коврике и держит мягкую игрушку в виде президента США Дональда Трампа.

Перед матчем США — Бельгия на аккаунте Максимуса был опубликован другой пост, на котором кот изображен с красной карточкой.

"Красная карточка? А я все равно с удовольствием буду играть дальше!", — говорилось в подписи под фото.

Контекст

Президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино после красной карточки Фоларина Балогуна.

Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, разрешив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что действительно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, однако решение об отмене дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна, по его словам, не было вмешательством в работу независимых органов FIFA.

UEFA назвал непонятным решение FIFA отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола.

Напомним

Сборная Бельгии уверенно обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и пробилась в следующий раунд турнира.