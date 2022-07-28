Я не верю в украинское правосудие: дочь Ирины Ноздровской о расследовании убийства матери

КИЕВ. 28 июля. УНН. Уже более 4 лет прошло с того дня, как правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области. Сейчас судебный процесс по этому делу подходит к концу, однако могут ли родственники погибшей рассчитывать на справедливый приговор. Сторона защиты добивается оправдания подсудимого Юрия Россошанского. А вот родные Ноздровской вообще не верят, что он мог совершить убийство единолично. Об этом в интервью УНН рассказала дочь правозащитницы Анастасия Ноздровская.

Расследование дела об убийстве Ирины Ноздровской продолжается уже 4 года. Довольны ли вы тем, как двигается процесс?

Я вообще в украинское правосудие, если честно, не верю, потому что суть в том, что повсюду, где замешана полиция, где замешаны какие-то правоохранительные органы, или чиновники – такие дела не расследуются. Я считаю, что 4 года – это достаточный срок, чтобы завершить дело. Если бы хотели, то уже давно бы его закончили и закрыли этот вопрос. Там, где замешана полиция, – там правосудия нет.

Верите ли вы, что Россошанский единолично совершил преступление? И вообще, что это сделал именно он?

Нет. Я считаю, что он там был, потому что он оговорился, были такие моменты, если бы человек не присутствовал бы там… По памяти он несколько раз повторял некоторые моменты – если бы он лгал, он бы уже новую какую-то версию придумал, другие моменты придумывал бы, а так, он одно и тоже рассказывает, то есть он там был, но то, что он это сам сделал - это вообще ложь. Я в это не верю, потому что он в тот день был в алкогольном опьянении. Это курящий человек, то есть он, во-первых, физически этого не мог сделать, во-вторых, у него, мне кажется, и духу не хватило бы этого сделать. По факту было 17 ударов ножом, а он говорит, что их было 3. Некоторые расхождения. Он не сам это сделал однозначно. Ему не нужно было это делать, если бы это было без чьего-то указания – он бы этого не делал, я считаю.

Как вы считаете, полиция пыталась помешать расследованию дела? Как вы вообще оцениваете работу правоохранителей по этому делу?

Конечно, подделываются даты, документы, задним числом составлялись документы… Это не просто – это все зафиксировано, что подделывались документы, что там вообще подброшенные материалы некоторые были, разногласий в деле очень много. Здесь нет никакой работы со стороны правоохранительных органов. По факту ее попросту нет.

Уже во время судебного процесса у вас сменялись адвокаты. Почему? Вы удовлетворены их работой?

Суть в том, что есть такая пословица: «Любого человека можно купить, это просто вопрос цены». Чтобы не углубляться сильно, с ними так и произошло. Их перекупили, и все. Я их работой недовольна, там и работы не было.

В СМИ неоднократно говорили, что Ирине угрожал нардеп Антон Яценко. Делала ли прокуратура что-то, чтобы привлечь его к делу?

Мама работала у него около 9-10 лет, была очень приближенным к нему человеком. Когда начался Майдан, она поддерживала ребят, носила продукты, деньги передавала некоторые. Он был против, на этом фоне разгорелся конфликт, а он на маму бизнес свой переписал. Кажется, 70% или сколько на маме было… Короче, там некоторое количество процентов было на маме, когда начался конфликт, он начал угрожать: «Давай, возвращай бизнес». Мама сказала, что ничего возвращать не будет, а он маме еще и зарплату не выплатил. На тот момент это было около 120 тыс. грн, когда еще курс доллара был по 8. Даже сейчас это нормальная сумма. Зарплата за полгода. Мама не выдержала, сказала: «Давай зарплату, и я тебе верну бизнес». Он деньги не вернул, мама сказала: «До свидания», он сразу начал угрожать, звонить, его жена звонила, угрожала. Это даже на YouTube было, там видео, как его жена звонила, СМС-ки маме писал. Были даже ситуации, когда он звонил, мама говорила: «Я тебя не боюсь, до свидания», а он отвечал: «Ты не забывай, что у тебя есть дочь». Я тогда жила на квартире на Троещине два месяца, то есть даже никто не знал, где я нахожусь.

Такое было, даже когда мама в Минюсте работала, он письма разные писал, типа: «У Вас работница Ноздровская такая плохая» и т.д. Затем она работала на автобазе Верховной Рады – он также писал, то есть все время было моральное давление с его стороны.

При этом прокуратура ничего не делает. Мы неоднократно об этом говорили – человек даже не допрошен, ничего не происходит. А как будет человек, у которого куча денег, куча влияния, допрошен?

Сейчас в СМИ говорят, что Яценко связан с коллаборантами. Как вы думаете, это может быть правдой?

Да, за деньги что угодно. Много было ситуаций… Он вообще такой человек – во время Майдана он говорил: «Поставить 30 человек и расстрелять – Майдан разойдется», а моя мама тогда сказала: «Поднести к Яценко шины и зажечь! Как это можно взять 30 человек и расстрелять?»

Анастасия, в медиа писали, что в ходе судебного процесса вам также поступали угрозы. Кто это был? Какого рода угрозы? Сейчас вам не угрожают?

Суть в том, что мне угрожали очень много раз. Это не имеет какого-то постоянного характера, но раз в полгода мне угрожают. «Бойся ходить по темным переулкам, если не хочешь оказаться там, где твоя мама». Я писала заявление в полицию, но до сих пор никто ничего не расследовал, просто внесли в ЕРДР, и все. Я писала в Вышгородский отдел полиции, а заявление «спустили» на участковое дело. В этом году мне еще таких серьезных угроз не поступало.

Какой была Ирина Ноздровская.

У меня мама была очень добрый и справедливый человек, она всем помогала, не было такой ситуации, чтобы кто-то к маме обратился за помощью, а она ему не помогала. Был человек, в ДТП попал, мама звонила своим знакомым, просила, чтобы перевели в другую больницу, потому что в больнице ничего не делали. Зоопарк, когда открылся – сначала обещали, что все местные жители пойдут бесплатно, потом сказали, что билетов не будет, а мама добивалась, чтобы хотя бы малообеспеченные, многодетные билеты получали. Постоянно животных мы домой забирали, собаки у нас постоянно были, коты были, мама ехала домой какую-нибудь собаку подбитую увидела - забрали домой, лечили, потом отдавали кому-то. И когда бабушки цветы продавали – мама всегда цветы скупала, приносила им булочки разные – то есть всегда всем помогала, всегда была справедлива ко всем. Она не терпела, когда лгут, обманывают. После смерти моей тети, маминой сестры, у нас в семье все изменилось – до этого у нас в семье все было хорошо, радостно, а после этого все изменилось. Начался такой «период депрессии».