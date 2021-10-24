WSJ: сервисы Facebook служили инструментом разжигания религиозной ненависти в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Сервисы американской корпорации Facebook стали инструментом для разжигания ненависти на религиозной почве и последующих беспорядков в Индии. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, передает УНН.
Разжигание ненависти выросло втрое
По ее сведениям, в конце 2019 — начале 2020 году количество публикаций в Facebook с контентом для разжигания ненависти возросло в три раза. Кроме этого различные слухи и призывы к насилию распространялись в мессенджерах WhasApp, принадлежащий Facebook.
Согласно внутреннему исследованию компании много пользователей жаловались в Facebook и Whatsapp появления “большого количества контента, который поощряет конфликты, ненависть и насилие”, в частности в этих сервисах появлялись материалы, которые обвиняли мусульман в распространении коронавируса.
Череда скандалов с Facebook
Это не первый скандал, связанный с Facebook. В начале октября бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что одноименная социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она. “В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать”, — поделилась своим мнением экс-менеджер продукта. В компании, комментируя высказывания бывшей сотрудницы, заявили, что они не соответствуют действительности и добавили, что Facebook продолжает реализовывать существенные улучшения в борьбе с распространением дезинформации и вредоносного контента.
Несмотря на такие заявления, в Facebook заявили, что замедлят выпуск новых продуктов через “репутационные риски”.
Столкновения в Индии
В конце февраля 2020 году в столице Индии вспыхнули столкновения между группами радикально настроенной молодежи, выступали за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией, громили магазины и поджигали автомобили. Особенно пострадали районы компактного проживания мусульман. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. В результате беспорядков тогда погибли около 50 человек, около 300 получили ранения.