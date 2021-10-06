Facebook сповільнить випуск нових продуктів через "репутаційні ризики"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Facebook Inc. в останні дні сповільнив випуск нових продуктів на тлі повідомлень в ЗМІ і слухань в Конгресі США, що стосуються безлічі внутрішніх документів, які показують шкоду від цієї соціальної платформи. Про це інформує УНН з посиланням на WSJ.
Деталі
У звіті говориться, що керівники компанії, що займається соціальними мережами, також призупинили деяку роботу над існуючими продуктами.
Що передувало
Минулого тижня Facebook заявив, що призупиняє роботу дитячої версії свого додатки для обміну фотографіями Instagram kids на тлі зростаючої опозиції з боку американських законодавців і правозахисних груп, посилаючись на міркування безпеки.
Додамо
Facebook зазнав критики в останні тижні після того, як Френсіс Хауген, яка працювала менеджером в Facebook, заявила, що вона була інформатором, котра надавала документи для Wall Street Journal.
Крім того, в понеділок відбулось шестигодинне відключення через "неправильну зміну конфігурації", через яку 3,5 мільярда користувачів не змогли отримати доступ до своїх соціальних мереж і служб обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, Instagram і Messenger.
Акції Facebook на цьому тижні втратили близько 3%.