Facebook сповільнить випуск нових продуктів через "репутаційні ризики"

Деталі

У звіті говориться, що керівники компанії, що займається соціальними мережами, також призупинили деяку роботу над існуючими продуктами.

Що передувало

Минулого тижня Facebook заявив, що призупиняє роботу дитячої версії свого додатки для обміну фотографіями Instagram kids на тлі зростаючої опозиції з боку американських законодавців і правозахисних груп, посилаючись на міркування безпеки.

Додамо

Facebook зазнав критики в останні тижні після того, як Френсіс Хауген, яка працювала менеджером в Facebook, заявила, що вона була інформатором, котра надавала документи для Wall Street Journal.

Крім того, в понеділок відбулось шестигодинне відключення через "неправильну зміну конфігурації", через яку 3,5 мільярда користувачів не змогли отримати доступ до своїх соціальних мереж і служб обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, Instagram і Messenger.

Акції Facebook на цьому тижні втратили близько 3%.