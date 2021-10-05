Глобальний збій соцмереж: користувачі знову скаржаться на збої Facebook та WhatsApp

Деталі

Щодо Facebook, то 69% користувачів скаржаться на проблеми з входом на вебсайт. 16% мають проблеми з підключенням до сервера, також є проблеми з роботою додатку.

Збої відчули жителі Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Мексики, Польщі, Австрії, Німеччини. Також про проблеми повідомляють і жителі України.

Щодо WhatsApp, то 40% користувачів мають проблеми з відправкою повідомлень. У 37% проблеми з додатком, 22 % мають проблеми з підключенням до серверу.

Нагадаємо

4 жовтня, близько18:40 за Києвом, у роботі соціальних мереж стался глобальний збій по всьому світу. Спочатку повідомлялося про те, що перестали працювати Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

Пізніше повідомлялося, що збій у роботі стався і в Netflix, Steam, PlayStation, а також в низці інших додатків по всьому світу.

Глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook.



Через майже 7 годин Instagram і Facebook відновили свою роботу.