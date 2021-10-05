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Глобальный сбой соцсетей: пользователи снова жалуются на сбои Facebook и WhatsApp

Киев  •  УНН

 • 21757 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Пользователи Facebook и WhatsApp из многих стран мира вновь жалуются на сбои. Об этом пишет УНН со ссылкой на Downdetector.

Детали

Относительно Facebook, то 69% пользователей жалуются на проблемы с входом на вебсайт. 16% имеют проблемы с подключением к серверу, также есть проблемы с работой приложения.

Сбои почувствовали жители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. Также о проблемах сообщают и жители Украины.

Относительно WhatsApp, то 40% пользователей имеют проблемы с отправкой сообщений. У 37% проблемы с приложением, 22% имеют проблемы с подключением к серверу.

Напомним

4 октября, около 18:40 по Киеву, в работе социальных сетей случился глобальный сбой по всему миру. Сначала сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Позже сообщалось, что сбой в работе произошел и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде других приложений по всему миру.

Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.

Спустя почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.

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