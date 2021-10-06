Facebook замедлит выпуск новых продуктов из-за "репутационных рисков"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Facebook Inc. в последние дни замедлил выпуск новых продуктов на фоне сообщений в СМИ и слушаний в Конгрессе США, касающихся множества внутренних документов, которые показывают вред от этой социальной платформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WSJ.
Детали
В отчете говорится, что руководители компании, которые занимаются социальными сетями, также приостановили некоторую работу над существующими продуктами.
Что предшествовало
На прошлой неделе Facebook заявил, что приостанавливает работу детской версии своего приложения для обмена фотографиями Instagram kids на фоне растущей оппозиции со стороны американских законодателей и правозащитных групп, ссылаясь на соображения безопасности.
Добавим
Facebook подвергся критике в последние недели после того, как Фрэнсис Хауген, которая работала менеджером в Facebook, заявила, что она была информатором, которая предоставляла документы для Wall Street Journal.
Кроме того, в понедельник состоялось шестичасовое отключения из-за "неправильной смены конфигурации", из-за которой 3,5 миллиарда пользователей не смогли получить доступ к своим социальным сетям и службам обмена сообщениями, такими как WhatsApp, Instagram и Messenger.
Акции Facebook на этой неделе потеряли около 3%.