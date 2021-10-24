WSJ: сервіси Facebook слугували інструментом розпалювання релігійної ненависті в Індії

Розпалювання ненависті зросло втричі

За її відомостями, в кінці 2019 — початку 2020 року кількість публікацій в Facebook з контентом для розпалювання ненависті зросло в три рази. Крім цього різноманітні чутки та заклики до насильства поширювалися в мессенджері WhasApp, що належить Facebook.

Відповідно до внутрішнього дослідження компанії багато користувачів скаржилися в Facebook і Whatsapp на появу “великої кількості контенту, який заохочує конфлікти, ненависть і насильство”, зокрема в цих сервісах з’являлися матеріали, які звинувачували мусульман в поширенні коронавірусу.

Череда скандалів з Facebook

Це не перший скандал, що пов’язаний з Facebook. На початку жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген заявила, що однойменна соціальна мережа оптимізована під контент, який викликає реакцію або взаємодію, а гнів викликати простіше, ніж інші емоції, пояснила вона. “У Facebook зрозуміли, що якщо вони налаштують алгоритми в сторону безпеки, люди будуть проводити менше часу на сайті, будуть бачити менше реклами, в результаті компанія буде менше заробляти”, — поділилася своєю думкою ексменеджер продукту. У компанії, коментуючи висловлювання колишньої співробітниці, заявили, що вони не відповідають дійсності та додали, що Facebook продовжує реалізовувати істотні поліпшення в боротьбі з поширенням дезінформації та шкідливого контенту.

Попри такі заяви, у Facebook заявили, що сповільнять випуск нових продуктів через “репутаційні ризики”.

Сутички в Індії

В кінці лютого 2020 року в столиці Індії спалахнули сутички між групами радикально налаштованої молоді, які виступали за і проти спірного закону про громадянство. Їх учасники вступали в сутички з поліцією, громили магазини і підпалювали автомобілі. Особливо постраждали райони компактного проживання мусульман. Відзначено випадки застосування вогнепальної зброї. В результаті заворушень тоді загинули близько 50 людей, близько 300 отримали поранення.