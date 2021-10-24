WSJ: сервіси Facebook слугували інструментом розпалювання релігійної ненависті в Індії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22675 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 91400 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 137175 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 121437 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128841 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92806 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79218 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175856 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87998 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271614 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 47741 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 55668 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 11543 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20101 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 36650 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 141391 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175856 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271614 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 440352 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 682 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30495 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36127 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36664 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37749 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

WSJ: сервіси Facebook слугували інструментом розпалювання релігійної ненависті в Індії

Київ • УНН

 • 17982 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сервіси американської корпорації Facebook стали інструментом для розпалювання ненависті на релігійному ґрунті та послідуючих заворушень в Індії. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії, передає УНН.

WSJ: сервіси Facebook слугували інструментом розпалювання релігійної ненависті в Індії

Розпалювання ненависті зросло втричі

За її відомостями, в кінці 2019 — початку 2020 року кількість публікацій в Facebook з контентом для розпалювання ненависті зросло в три рази. Крім цього різноманітні чутки та заклики до насильства поширювалися в мессенджері WhasApp, що належить Facebook.

Відповідно до внутрішнього дослідження компанії багато користувачів скаржилися в Facebook і Whatsapp на появу “великої кількості контенту, який заохочує конфлікти, ненависть і насильство”, зокрема в цих сервісах з’являлися матеріали, які звинувачували мусульман в поширенні коронавірусу.

Череда скандалів з Facebook

Це не перший скандал, що пов’язаний з Facebook. На початку жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген заявила, що однойменна соціальна мережа оптимізована під контент, який викликає реакцію або взаємодію, а гнів викликати простіше, ніж інші емоції, пояснила вона. “У Facebook зрозуміли, що якщо вони налаштують алгоритми в сторону безпеки, люди будуть проводити менше часу на сайті, будуть бачити менше реклами, в результаті компанія буде менше заробляти”, — поділилася своєю думкою ексменеджер продукту. У компанії, коментуючи висловлювання колишньої співробітниці, заявили, що вони не відповідають дійсності та додали, що Facebook продовжує реалізовувати істотні поліпшення в боротьбі з поширенням дезінформації та шкідливого контенту.

Попри такі заяви, у Facebook заявили, що сповільнять випуск нових продуктів через “репутаційні ризики”.

Сутички в Індії

В кінці лютого 2020 року в столиці Індії спалахнули сутички між групами радикально налаштованої молоді, які виступали за і проти спірного закону про громадянство. Їх учасники вступали в сутички з поліцією, громили магазини і підпалювали автомобілі. Особливо постраждали райони компактного проживання мусульман. Відзначено випадки застосування вогнепальної зброї. В результаті заворушень тоді загинули близько 50 людей, близько 300 отримали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68