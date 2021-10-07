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На фоні останніх скандалів з Facebook у Мін'юсті Німеччини виступили за посилення регулювання діяльності соцмережі

На фоні останніх скандалів з Facebook у Мін'юсті Німеччини виступили за посилення регулювання діяльності соцмережі

Київ • УНН

 • 26070 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр юстиції та захисту прав споживачів ФРН Крістіне Ламбрехт вважає, що необхідно посилити правила регулювання діяльності компанії Facebook після недавніх повідомлень про недобросовісну практику технологічного гіганта щодо користувачів в інтернеті. Таку думку вона висловила в опублікованому в четвер інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише УНН.

Деталі

“Недавні викриття, пов’язані з Facebook, показують, наскільки гостро нам потрібне сильне і ефективне регулювання соціальних мереж в Європі”, — зазначила Ламбрехт. “В об’єднаній Європі нас всіх стосується, коли соціальні мережі з їхніми алгоритмами підсилюють ненависть і агітацію, а також сприяють небажаному політичному і соціальному розвитку”, — додала вона.

Разом з тим міністр підкреслила, що, на жаль, у даний час заклики до усвідомлення відповідальності і саморегулювання всередині мережі не приносять користі. “Це неприйнятно, з огляду на ринкову міць і соціальну значущість великих технологічних корпорацій. Тому важливо взяти під контроль (діяльність) Facebook і посилити його”, — уклала Ламбрехт.

Контекст

5 жовтня у Сенаті Конгресу США відбулися слухання з питання безпеки дітей в інтернеті. У центрі уваги опинилася колишня співробітниця компанії Facebook Френсіс Хауген, яка заявила, що у корпорації знали про психологічні проблеми, які викликають у підлітків її соцмережі, особливо Instagram, однак не робили ніяких дій, щоб виправити шкідливі практики. Навпаки, вони заохочувалися, оскільки сприяли зростанню залученості користувачів.

Передані раніше Хауген в пресу внутрішні дані Facebook підтверджують її звинувачення. Вони публікувалися в різних ЗМІ впродовж останніх тижнів. Звинувачення на адресу інтернет-гіганта можуть бути використані законодавцями для посилення регулювання його діяльності. Масштабний збій в роботі Facebook, що стався в понеділок, викликаний внутрішньою помилкою інженерів компанії при установці оновлення, тільки посилив її вразливість.

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