WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд

Администрация президента США Джо Байдена работает над предложением о поставках Израилю новых вооружений на сумму более $1 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает УНН.

Детали

Пакет, по данным источников газеты, включает потенциальную передачу танковых боеприпасов на $700 млн., тактических машин на $500 млн и минометных снарядов на $60 млн.

Отмечается, что боеприпасы предназначены для пополнения запасов, используемых во время войны с ХАМАС.

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