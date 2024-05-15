WSJ: Білий дім працює над поставкою Ізраїлю зброї на суму $1 млрд
Київ • УНН
Адміністрація Байдена працює над пропозицією про постачання Ізраїлю нового озброєння на суму понад 1 мільярд доларів, в тому числі танкових боєприпасів на 700 мільйонів доларів, тактичних машин на 500 мільйонів доларів і мінометних снарядів на 60 мільйонів доларів для поповнення запасів, використаних під час війни з ХАМАС.
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над пропозицією про постачання Ізраїлю нових озброєнь на суму понад $1 млрд. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ), передає УНН.
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Пакет, за даними джерел газети, включає потенційну передачу танкових боєприпасів на $700 млн., тактичних машин на $500 млн і мінометних снарядів на $60 млн.
Зазначається, що боєприпаси призначені для поповнення запасів, що використовуються під час війни з ХАМАС.
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