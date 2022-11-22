WSJ: 16 сенаторов США призвали Пентагон предоставить Киеву ударные беспилотники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. 16 сенаторов от Республиканской и Демократической партий США попросили главу Пентагона Ллойда Остина пересмотреть решение не поставлять Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.
Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на письмо конгрессменов, передает УНН.
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"Предоставление Украине MQ-1C является важным шагом в долгосрочной перспективе", - говорится в письме. Его авторы уверены, что Gray Eagle может эффективно применяться в Украине.
Ранее сообщалось, что Пентагон воздерживался от поставок Gray Eagle Украине, опасаясь, что секретные технологии могут попасть в руки российских военных.
CNN, тем временем сообщала, что рассматриваются возможности модификации Gray Eagle, позволяющие поставлять их Украине с соблюдением секретности применяемых в них технологий.
Беспилотник Gray Eagle может нести четыре ракеты Hellfire и в течение 30 часов непрерывного полета преодолевать расстояние почти в 8 тысяч километров.
В письме сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина в срок до 30 ноября объяснить, почему Пентагон выступает против передачи беспилотников Gray Eagle Украине.
Напомним
В рамках военной помощи от Соединенного Королевства Украина получила новые ракеты Brimstone 2 для противостояния российской агрессии.