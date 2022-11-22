WSJ: 16 сенаторов США призвали Пентагон предоставить Киеву ударные беспилотники

Детали

"Предоставление Украине MQ-1C является важным шагом в долгосрочной перспективе", - говорится в письме. Его авторы уверены, что Gray Eagle может эффективно применяться в Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон воздерживался от поставок Gray Eagle Украине, опасаясь, что секретные технологии могут попасть в руки российских военных.

CNN, тем временем сообщала, что рассматриваются возможности модификации Gray Eagle, позволяющие поставлять их Украине с соблюдением секретности применяемых в них технологий.

Беспилотник Gray Eagle может нести четыре ракеты Hellfire и в течение 30 часов непрерывного полета преодолевать расстояние почти в 8 тысяч километров.

В письме сенаторы попросили министра обороны США Ллойда Остина в срок до 30 ноября объяснить, почему Пентагон выступает против передачи беспилотников Gray Eagle Украине.

Напомним

В рамках военной помощи от Соединенного Королевства Украина получила новые ракеты Brimstone 2 для противостояния российской агрессии.