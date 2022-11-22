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WSJ: 16 сенаторів США закликали Пентагон надати Києву ударні безпілотники

WSJ: 16 сенаторів США закликали Пентагон надати Києву ударні безпілотники

Київ • УНН

 • 395749 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. 16 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США попросили главу Пентагону Ллойда Остіна переглянути рішення не постачати Україні ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle.

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на лист конгресменів, передає УНН.

Деталі

"Надання Україні MQ-1C є важливим кроком у довгостроковій перспективі", - йдеться у листі. Його автори переконані, що Gray Eagle може ефективно застосовуватися в Україні.

Раніше повідомлялося, що Пентагон утримувався від постачання Gray Eagle Україні, побоюючись, що секретні технології можуть потрапити до рук російських військових.

CNN, тим часом повідомляла, що розглядаються можливості модифікації Gray Eagle, які дають змогу постачати їх Україні з дотриманням секретності застосованих у них технологій.

Безпілотник Gray Eagle може нести чотири ракети Hellfire і протягом 30 годин безперервного польоту долати відстань майже 8 тисяч кілометрів.

У листі сенатори попросили міністра оборони США Ллойда Остіна терміном до 30 листопада пояснити, чому Пентагон виступає проти передачі безпілотників Gray Eagle Україні.

Нагадаємо

В рамках військової допомоги від Сполученого Королівства, Україна отримала нові ракети Brimstone 2 для протистояння російській агресії.

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