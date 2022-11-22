WSJ: 16 сенаторів США закликали Пентагон надати Києву ударні безпілотники

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"Надання Україні MQ-1C є важливим кроком у довгостроковій перспективі", - йдеться у листі. Його автори переконані, що Gray Eagle може ефективно застосовуватися в Україні.

Раніше повідомлялося, що Пентагон утримувався від постачання Gray Eagle Україні, побоюючись, що секретні технології можуть потрапити до рук російських військових.

CNN, тим часом повідомляла, що розглядаються можливості модифікації Gray Eagle, які дають змогу постачати їх Україні з дотриманням секретності застосованих у них технологій.

Безпілотник Gray Eagle може нести чотири ракети Hellfire і протягом 30 годин безперервного польоту долати відстань майже 8 тисяч кілометрів.

У листі сенатори попросили міністра оборони США Ллойда Остіна терміном до 30 листопада пояснити, чому Пентагон виступає проти передачі безпілотників Gray Eagle Україні.

Нагадаємо

В рамках військової допомоги від Сполученого Королівства, Україна отримала нові ракети Brimstone 2 для протистояння російській агресії.