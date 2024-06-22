США ограничили использование американского оружия для ударов по россии до 100 км от границы, пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на двух украинских чиновников, новая политика США, которая позволяет Украине бить по российской территории определенным американским оружием, привела к сокращению некоторых российских атак, но все еще ограничивает дальность, что не позволяет Украине поражать ключевые аэродромы.

"Эти аэродромы используются российскими самолетами, которые сбрасывают смертоносные планирующие бомбы, которые сейчас наносят наибольший ущерб военным позициям и гражданским лицам", - пишет издание.

"Украинские официальные лица заявили, что Соединенные Штаты ограничили Украину ведением огня на расстоянии менее 100 километров от границы", - говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что спикер Пентагона майор Чарли Дитц заявлял, что США согласились разрешить Украине вести огонь из предоставленного США оружия по россии, где российские войска пытаются захватить украинскую территорию.

"Это не касается географии или определенного радиуса, но если россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Украина имеет возможность нанести удар по силам, которые наносят удар из-за границы. Украине также разрешено использовать предоставленные США системы противовоздушной обороны для ударов по российским самолетам, если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство", - добавил Дитц.

Дополнение

Статью WP прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, процитировав издание, что "разрешение Украине бить американским оружием по рф уменьшило количество ракетных обстрелов Харькова, но не остановило самолеты, сбрасывающие авиабомбы", и добавив: "Вся проблема в глубине. Разрешение на удары до 100 км, а требуется на свыше".

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон