WP: США встановили обмеження ударів американською зброєю по росії
Київ • УНН
США обмежили використання американської зброї для ударів по росії, повідомляє WP.
США обмежили використання американської зброї для ударів по росії до 100 км від кордону, пише американське видання The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як пише видання з посиланням на двох українських чиновників, нова політика США, яка дозволяє Україні бити по російській території певною американською зброєю, призвела до скорочення деяких російських атак, але все ще обмежує дальність, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми.
"Ці аеродроми використовуються російськими літаками, які скидають смертоносні плануючі бомби, які зараз завдають найбільшої шкоди військовим позиціям і цивільним особам", - пише видання.
"Українські офіційні особи заявили, що Сполучені Штати обмежили Україну веденням вогню на відстані менше 100 кілометрів від кордону", - ідеться у повідомленні.
Зазначається при цьому, що речник Пентагону майор Чарлі Дітц заявляв, що США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по росії, де російські війська намагаються захопити українську територію.
"Це не стосується географії чи певного радіусу, але якщо росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Україна має можливість завдати удару по силах, які завдають удару з-за кордону. Україні також дозволено використовувати надані США системи протиповітряної оборони для ударів по російських літаках, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір", - додав Дітц.
Доповнення
Статтю WP прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, процитувавши видання, що "дозвіл Україні бити американською зброєю по рф зменшив кількість ракетних обстрілів Харкова, але не зупинив літаків, які скидають авіабомби", і додавши: "Вся проблема в глибині. Дозвіл на удари до 100 км, а потрібен на понад".
Україна може використати надану США зброю не лише на російській території біля Харківщини - Пентагон21.06.24, 10:08 • 102012 переглядiв