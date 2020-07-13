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Wizz Air возобновит полеты из Украины в ОАЭ

Wizz Air возобновит полеты из Украины в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 12214 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Wizz Air с 1 октября намерен восстановить остановленные несколько лет назад прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает УНН со ссылкой на Avianews.

Авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ — Абу-Даби. Город расположен в 140 км от Дубая. Продажа билетов открыта на рейсы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби стоит минимум 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу — 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40 × 30 × 20 см и весом до 10 кг.

Полеты будет выполнять созданная в Абу-Даби дочерняя компания Wizz Air. Маршрутная сеть также включает рейсы в Ереван, Софию, Афины, Кутаиси, Александрию, Ларнаки, Катовице, Бухарест, Клуж-Напока и Будапешт.

Между Киевом и Дубаи полеты выполняла украинская дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуживал линию с октября 2013 по март 2014. Из-за начала экономического кризиса и военных действий в Украине авиаперевозчик пересмотрел свою стратегию развития, отказался от получения пятого самолета, сократил флот до двух авиалайнеров, а в 2015 году прекратил полеты.

Напомним, Эстония на время запретила полеты из Украины.

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