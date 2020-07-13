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Wizz Air відновить польоти з України до ОАЕ

Wizz Air відновить польоти з України до ОАЕ

Київ • УНН

 • 12219 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Wizz Air з 1 жовтня має намір відновити призупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, передає УНН із посиланням на Avianews.

Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ — Абу-Дабі. Місто розташоване в 140 км від Дубая. Продаж квитків відкрито на рейси з частотою два рази на тиждень по четвергах і неділях.

Переліт в жовтні з Одеси в Абу-Дабі коштує мінімум 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси — 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40×30×20 см і вагою до 10 кг.

Польоти виконуватиме створена в Абу-Дабі дочка Wizz Air. Маршрутна мережа також включає рейси в Єреван, Софію, Афіни, Кутаїсі, Олександрію, Ларнаки, Катовіце, Бухарест, Клуж-Напока і Будапешт.

Між Києвом і Дубаї польоти виконувала українська дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуговував лінію з жовтня 2013 до березня 2014 року. Через початок економічної кризи і військових дій в Україні авіаперевізник переглянув свою стратегію розвитку, відмовився від отримання п’ятого літака, скоротив флот до двох авіалайнерів, а в 2015 році припинив польоти.

Нагадаємо, Естонія на час заборонила польоти з України.

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