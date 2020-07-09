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Естонія на час заборонила польоти з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністерство економіки та комунікацій Естонії заборонило угорській компанії Wizz Air обслуговувати рейси між Таллінном і містами України як мінімум до кінця місяця. Про це повідомив прессекретар Міністерства економіки та комунікацій Расмус Рууда, передає УНН з посиланням на портал ERR.

Так, за словами прессекретаря, авіаперевізнику було зроблено припис і на цей момент обслуговування рейсів призупинено.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пярґмяе додав, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, чи буде вона скасована або подовжена.

Відзначається, що в липні Wizz Air встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України - Києвом, Львовом і Харковом.

За словами Пярґмяе, польоти в Київ були популярними для українських робітників, які тривалий час чекали відновлення авіасполучення, а тепер повертаються на Батьківщину 

Особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні перебувати на карантині.

Згідно порталу, в той же час, за розпорядженням уряду, заборонені польоти з Естонії в країни з високим рівнем зараження коронавірусом. На даний момент заборона стосується також перельотів до Швеції, Португалії, Білорусі та Росії.

Як повідомляв УНН, на вихідних стало відомо, що 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не пустили на в'їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили в департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантин і заборону на в'їзд з України.

У Міністерстві закордонних справ України також вважають, що виліт українців до Греції з туристичною метою стався з вини авіакомпаній-перевізників.

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