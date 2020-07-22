WBO отменила проведение "турнира четырех претендентов" за титул Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об отмене "турнира четырех претендентов", победитель которого получил бы право драться с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпиона мира данной организации, передает УНН со ссылкой на "Boxing Scene".
Причиной данного решения стала пандемия коронавируса.
“Сообщения в прессе подтверждают резкий всплеск положительных случаев заболевания COVID-19 в США и других юрисдикциях, что не позволяет восстановить боксерскую деятельность в целом. Эти постоянные и неопределенные обстоятельства непосредственно повлияли на спорт, особенно на отсутствие активности в каждой весовой категории”, — заявил председатель комитета WBO Луис Батиста Салас.
Примечательно, что в турнире на территории США ожидалось участие украинца Дениса Беринчика, Эммануэля Тагоэ из Ганы и еще двух боксеров с высоким рейтингом.