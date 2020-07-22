WBO отменила проведение "турнира четырех претендентов" за титул Ломаченко

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 9570 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 105435 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114784 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117904 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144613 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104653 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WBO отменила проведение "турнира четырех претендентов" за титул Ломаченко

WBO отменила проведение "турнира четырех претендентов" за титул Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 12877 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об отмене "турнира четырех претендентов", победитель которого получил бы право драться с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпиона мира данной организации, передает УНН со ссылкой на "Boxing Scene".

Причиной данного решения стала пандемия коронавируса.

“Сообщения в прессе подтверждают резкий всплеск положительных случаев заболевания COVID-19 в США и других юрисдикциях, что не позволяет восстановить боксерскую деятельность в целом. Эти постоянные и неопределенные обстоятельства непосредственно повлияли на спорт, особенно на отсутствие активности в каждой весовой категории”, — заявил председатель комитета WBO Луис Батиста Салас.

Примечательно, что в турнире на территории США ожидалось участие украинца Дениса Беринчика, Эммануэля Тагоэ из Ганы и еще двух боксеров с высоким рейтингом.

Украинские Национальные Новости

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