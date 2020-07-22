WBO відмінила проведення "турніру чотирьох претендентів" за титул Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила про скасування "турніру чотирьох претендентів", переможець якого отримав би право битися з українцем Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпіона світу даної організації, передає УНН з посиланням на "Boxing Scene".
Причиною даного рішення стала пандемія коронавірусу.
“Повідомлення в пресі підтверджують різкий сплеск позитивних випадків захворювання на COVID-19 в Сполучених Штатах Америки та інших юрисдикціях, що не дозволяє відновити боксерську діяльність в цілому. Ці постійні і невизначені обставини безпосередньо вплинули на спорт, особливо на відсутність активності в кожній ваговій категорії”, — заявив голова комітету WBO Луїс Батіста Салас.
Примітно, що у турнірі на території США очікувалася участь українця Дениса Берінчика, Еммануеля Тагое з Гани та ще двох боксерів з високим рейтингом.