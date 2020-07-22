WBO відмінила проведення "турніру чотирьох претендентів" за титул Ломаченка

Причиною даного рішення стала пандемія коронавірусу.

“Повідомлення в пресі підтверджують різкий сплеск позитивних випадків захворювання на COVID-19 в Сполучених Штатах Америки та інших юрисдикціях, що не дозволяє відновити боксерську діяльність в цілому. Ці постійні і невизначені обставини безпосередньо вплинули на спорт, особливо на відсутність активності в кожній ваговій категорії”, — заявив голова комітету WBO Луїс Батіста Салас.

Примітно, що у турнірі на території США очікувалася участь українця Дениса Берінчика, Еммануеля Тагое з Гани та ще двох боксерів з високим рейтингом.