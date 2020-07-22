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WBO відмінила проведення "турніру чотирьох претендентів" за титул Ломаченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила про скасування "турніру чотирьох претендентів", переможець якого отримав би право битися з українцем Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпіона світу даної організації, передає УНН з посиланням на "Boxing Scene".

Причиною даного рішення стала пандемія коронавірусу.

“Повідомлення в пресі підтверджують різкий сплеск позитивних випадків захворювання на COVID-19 в Сполучених Штатах Америки та інших юрисдикціях, що не дозволяє відновити боксерську діяльність в цілому. Ці постійні і невизначені обставини безпосередньо вплинули на спорт, особливо на відсутність активності в кожній ваговій категорії”, — заявив голова комітету WBO Луїс Батіста Салас.

Примітно, що у турнірі на території США очікувалася участь українця Дениса Берінчика, Еммануеля Тагое з Гани та ще двох боксерів з високим рейтингом.

Українські Національні Новини

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