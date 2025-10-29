$42.080.01
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 18524 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22707 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56553 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36713 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 58444 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30039 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81875 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49013 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47762 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56551 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 58443 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 50574 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81875 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 93458 просмотра
Взрывы в Запорожской области: глава ОВА показал последствия удара

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Российские войска совершили атаку на Беленьковскую общину Запорожского района. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал фото последствий удара, пострадавших нет.

Взрывы в Запорожской области: глава ОВА показал последствия удара

Армия рф атаковала Беленьковскую громаду Запорожского района. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал последствия удара, передает УНН.

Враг атаковал Беленьковскую громаду Запорожского района. Последствия обстрела устанавливаются

- сообщил Федоров.

Он также обнародовал фото последствий вражеского удара.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее

В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Запорожская область