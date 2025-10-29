Взрывы в Запорожской области: глава ОВА показал последствия удара
Киев • УНН
Российские войска совершили атаку на Беленьковскую общину Запорожского района. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал фото последствий удара, пострадавших нет.
Армия рф атаковала Беленьковскую громаду Запорожского района. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал последствия удара, передает УНН.
Враг атаковал Беленьковскую громаду Запорожского района. Последствия обстрела устанавливаются
Он также обнародовал фото последствий вражеского удара.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.