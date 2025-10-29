Вибухи у Запорізькій області: голова ОВА показав наслідки удару
Київ • УНН
Російські війська здійснили атаку на Біленьківську громаду Запорізького району. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив фото наслідків удару, постраждалих немає.
Армія рф атакувала Біленьківську громаду Запорізького району. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров показав наслідки удару, передає УНН.
Ворог атакував Біленьківську громаду Запорізького району. Наслідки обстрілу встановлюються
Він також оприлюднив фото наслідків ворожого удару.
За попередню інформацію, минулося без постраждалих.
