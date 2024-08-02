В Сумах около полудня слышали жители слышали звуки взрывов. В Сумской ОВА сообщили о эффективной работе сил противовоздушной обороны, сообщает УНН.



"Взрывы, которые сегодня, 2 августа в полдень слышали жители областного центра - это эффективная работа сил противовоздушной обороны Сумщины", - говорится в сообщении ОВА.

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российские войска ночью и утром 2 августа совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Враг атаковал FPV дронами, сбросил взрывчатку с дрона и одну мину. В результате атаки получил ранения один гражданский.

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