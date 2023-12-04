Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ

Суд осудил двух из пяти обвиняемых по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева 5 июля. Начальнику судебной стражи назначили наказание в виде ареста на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона, пишет УНН.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона осуждены двое из пяти обвиняемых - начальник судебной стражи и его помощник - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

5 июля подсудимый вынес из столичного изолятора не менее шести изготовленных им самодельных взрывных устройств. В дальнейшем он их привел в действие в помещении Шевченковского районного суда, что привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда. суда.

Прокурорами доказано, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели его личный обыск и не проверили вещи.

Шевченковский районный суд г. Киева признал обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

Приняв во внимание внимание признание своей вины, содействие следствию и искреннее раскаяние обвиняемых, суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте - отмечается в сообщении.

Дополнение

Подозреваемым в совершении взрыва в суде является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу.