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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:55  •  13270 просмотра

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Начальника судебной охраны и его помощника суд признал виновными в нарушении уставных правил караульной службы, что привело к взрыву в Шевченковском районном суде Киева 5 июля; начальник судебной охраны получил 6 месяцев, а его помощник - 2 месяца гауптвахты.

Суд осудил двух из пяти обвиняемых по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева 5 июля. Начальнику судебной стражи  назначили наказание в виде ареста на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона, пишет УНН.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона осуждены двое из пяти обвиняемых - начальник судебной стражи и его помощник

- говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

5 июля подсудимый вынес из столичного изолятора не менее шести изготовленных им самодельных взрывных устройств. В дальнейшем он их привел в действие в помещении Шевченковского районного суда, что привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда. суда.

Прокурорами доказано, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели его личный обыск и не проверили вещи.

Шевченковский районный суд г. Киева признал обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УК Украины). 

  Приняв во внимание внимание признание своей вины, содействие следствию и искреннее раскаяние обвиняемых, суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте

- отмечается в сообщении.

Дополнение

Подозреваемым в совершении взрыва в суде является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: суд арештував офіцера та сержанта НГУ
Explosion in Shevchenkivskyi District Court of Kyiv: court arrests NGU officer and sergeant
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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ

Начальника судебной охраны и его помощника суд признал виновными в нарушении уставных правил караульной службы, что привело к взрыву в Шевченковском районном суде Киева 5 июля; начальник судебной охраны получил 6 месяцев, а его помощник - 2 месяца гауптвахты.

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