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Уже шестая: суд запретил партию "Блок Владимира Сальдо"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность политической партии бывшего мэра Херсона и коллаборанта "Блок Владимира Сальдо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.

Цитата

"14 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/2/22 о запрете политической партии "Блок Владимира Сальдо". Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Владимира Сальдо", – говорится в сообщении.

Детали

Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.

Добавим

В общем Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность шести пророссийских партий:

1) "Оппозиционный блок";
2) "Социалисты";
3) "Справедливость и развитие";
4) "Государство";
5) "НАШИ";
6) "Блок Владимира Сальдо".

Соответствующие решения суд принял 8, 13 и 14 июня 2022 года.

По данным СБУ, запретные политические партии осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

Представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью.

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