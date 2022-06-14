Вже шоста: суд заборонив партію "Блок Володимира Сальдо"

Цитата

"14 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/2/22 про заборону політичної партії "Блок Володимира Сальдо". Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Володимира Сальдо", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Додамо

Загалом Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність шести проросійських партій:

1) "Опозиційний блок";

2) "Соціалісти";

3) "Справедливість та розвиток";

4) "Держава";

5) "НАШІ";

6) "Блок Володимира Сальдо".

Відповідні рішення суд ухвалив 8, 13 та 14 червня 2022 року.

За даними СБУ, заборонені політичні партії здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займалися колабораційною діяльністю.