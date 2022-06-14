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Вже шоста: суд заборонив партію "Блок Володимира Сальдо"

Вже шоста: суд заборонив партію "Блок Володимира Сальдо"

Київ • УНН

 • 120069 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність політичної партії колишнього мера Херсона та колаборанта "Блок Володимира Сальдо". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.

Цитата

"14 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/2/22 про заборону політичної партії "Блок Володимира Сальдо". Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Володимира Сальдо", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Додамо

Загалом Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність шести проросійських партій:

1) "Опозиційний блок";
2) "Соціалісти";
3) "Справедливість та розвиток";
4) "Держава";
5) "НАШІ";
6) "Блок Володимира Сальдо".

Відповідні рішення суд ухвалив 8, 13 та 14 червня 2022 року.

За даними СБУ, заборонені політичні партії здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займалися колабораційною діяльністю.

Українські Національні Новини

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