Вже шоста: суд заборонив партію "Блок Володимира Сальдо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність політичної партії колишнього мера Херсона та колаборанта "Блок Володимира Сальдо". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
Цитата
"14 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/2/22 про заборону політичної партії "Блок Володимира Сальдо". Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Володимира Сальдо", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Додамо
Загалом Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність шести проросійських партій:
1) "Опозиційний блок";
2) "Соціалісти";
3) "Справедливість та розвиток";
4) "Держава";
5) "НАШІ";
6) "Блок Володимира Сальдо".
Відповідні рішення суд ухвалив 8, 13 та 14 червня 2022 року.
За даними СБУ, заборонені політичні партії здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.
Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займалися колабораційною діяльністю.