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Вьетнам работает над улучшением качества продуктов питания

Вьетнам работает над улучшением качества продуктов питания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Вьетнам усиливает контроль качества и безопасности продуктов питания в связи с увеличением экспорта вьетнамских продовольственных товаров в Японию. Об этом сообщает местное издание Food Navigator, передает УНН.

По словам представителей вьетнамских продовольственных фирм, на сегодня экспорт в Японию находится на рекордно высоком уровне. Страна восходящего солнца постоянно усиливает контроль качества импортируемых продовольственных товаров. В свою очередь, Вьетнам старается следовать требованиям страны-импортера.

Так, в 2017 году Вьетнам заработал 1,46 млрд. долл. от экспорта продовольственных товаров в Японию, что на 6,6% больше, чем в 2016 году. Среди всего перечня вьетнамских продуктов питания наиболее востребованы в Японии фрукты и морепродукты.

Как сообщал УНН, на внутреннем рынке Украины за последние несколько лет катастрофически упало качество продуктов питания.

Эксперты винят в этом мораторий на проверки бизнеса и затянувшуюся реформу профильных органов власти.

По словам политика Сергея Тригубенко, больше других подделке подвержена молочная продукция. И колоссальные объемы импорта в Украину пальмового масла тому подтверждение.

“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — заявил он.

Украинские Национальные Новости

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