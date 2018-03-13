Вьетнам работает над улучшением качества продуктов питания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вьетнам усиливает контроль качества и безопасности продуктов питания в связи с увеличением экспорта вьетнамских продовольственных товаров в Японию. Об этом сообщает местное издание Food Navigator, передает УНН.
По словам представителей вьетнамских продовольственных фирм, на сегодня экспорт в Японию находится на рекордно высоком уровне. Страна восходящего солнца постоянно усиливает контроль качества импортируемых продовольственных товаров. В свою очередь, Вьетнам старается следовать требованиям страны-импортера.
Так, в 2017 году Вьетнам заработал 1,46 млрд. долл. от экспорта продовольственных товаров в Японию, что на 6,6% больше, чем в 2016 году. Среди всего перечня вьетнамских продуктов питания наиболее востребованы в Японии фрукты и морепродукты.
Как сообщал УНН, на внутреннем рынке Украины за последние несколько лет катастрофически упало качество продуктов питания.
Эксперты винят в этом мораторий на проверки бизнеса и затянувшуюся реформу профильных органов власти.
По словам политика Сергея Тригубенко, больше других подделке подвержена молочная продукция. И колоссальные объемы импорта в Украину пальмового масла тому подтверждение.
“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — заявил он.