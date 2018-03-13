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В'єтнам працює над поліпшенням якості продуктів харчування

В'єтнам працює над поліпшенням якості продуктів харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В'єтнам посилює контроль якості і безпеки продуктів харчування у зв'язку зі збільшенням експорту в'єтнамських продовольчих товарів до Японії. Про це повідомляє місцеве видання Food Navigator, передає УНН.

За словами представників в'єтнамських продовольчих фірм, на сьогодні експорт в Японію перебуває на рекордно високому рівні. Країна сонця, що сходить, постійно посилює контроль якості імпортованих продовольчих товарів. У свою чергу, В'єтнам намагається слідувати вимогам країни-імпортера.

Так, у 2017 році В'єтнам заробив 1,46 млрд. дол. від експорту продовольчих товарів до Японії, що на 6,6% більше, ніж в 2016 році. Серед усього переліку в'єтнамських продуктів харчування найбільш затребувані в Японії фрукти і морепродукти.

Як повідомляв УНН, на внутрішньому ринку України за останні кілька років катастрофічно впала якість продуктів харчування.

Експерти звинувачують в цьому мораторій на перевірки бізнесу і тривалу реформу профільних органів влади.

За словами політика Сергія Тригубенка, більше за інших підробці піддається молочна продукція. І колосальні обсяги імпорту в Україну пальмової олії тому є підтвердженням.

"Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки ... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (так як вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - заявив він.

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