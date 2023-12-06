Вводить общенациональный карантин пока не планируют: Кузин об увеличении количества больных гриппом и COVID
Киев • УНН
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин указывает, что пока нет планов по введению общенационального карантина в связи со случаями гриппа и COVID, хотя местные ограничения могут быть применены там, где случаи превышают эпидемический порог, как, например, в Черновицкой области.
Внедрение общенационального карантина на фоне большого количества заболеваний гриппом и COVID пока не планируется, но локальные ограничительные меры безопасности предположительно будут применяться. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил во время интервью, передает УНН.
Общенациональный карантин потенциально может рассматриваться лишь в том случае, когда в большей части областей суммарно мы видим превышение эпидемического порога... общенационального карантина или ограничительных мер не предвидится, потому что сейчас мы видим, что все же протекание этого эпидемического сезона является относительно спокойным. Но локальные меры вероятно будут приниматься от региона к региону
Детали
Главный санврач отметил, что внедрение противоэпидемических ограничений на уровне областей предусмотрено, когда есть превышение эпидемического уровня нормы. В таких случаях может применяться продление зимних каникул в школах или использование масок в рекомендованных местах.
По состоянию на эту неделю превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области. "Это означает, что на уровне Черновицкой области, если они видят, что это довольно стремительное все же увеличение количества больных, они инициируют вынесение этого решения на комиссию по техногенно экологической безопасности и принимают решение об определенных ограничительных мерах", - пояснил Кузин.
Однако, например, в Ровенской области уже продлили зимние каникулы несмотря на то, что в этом нет необходимости. Это превентивная мера, чтобы предотвратить приближение к эпидемическому порогу.
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Вводить общенациональный карантин пока не планируют: Кузин об увеличении количества больных гриппом и COVID
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин указывает, что пока нет планов по введению общенационального карантина в связи со случаями гриппа и COVID, хотя местные ограничения могут быть применены там, где случаи превышают эпидемический порог, как, например, в Черновицкой области.
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