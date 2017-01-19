Введено в эксплуатацию новостройку "Киевгорстроя" в Соломенском районе Киева

ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Образования, 16-А в Соломенском районе Киева.

"Вскоре инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов", - сообщили в холдинге.