Введено в эксплуатацию новостройку "Киевгорстроя" в Соломенском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Новостройку на ул. Образования, 16-А в столице введено в эксплуатацию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПАО "ХК" Киевгорстрой ".
ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации жилого дома по адресу: ул. Образования, 16-А в Соломенском районе Киева.
"Вскоре инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов", - сообщили в холдинге.