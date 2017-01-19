Введено в експлуатацію новобудову “Київміськбуду” у Солом’янському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Новобудову на вул. Освіти, 16-А у столиці введено в експлуатацію. Про це УНН повідомили у прес-службі ПАТ “ХК “Київміськбуд”.
ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації житлового будинку за адресою: вул. Освіти, 16-А у Солом’янському районі Києва.
“Незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів”, — повідомили у холдингу.