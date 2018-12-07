Введение военного положения не влияет на процесс декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В связи с многочисленными обращениями и запросами в Национальное агентство по особенностям порядка представления деклараций военнослужащими после введения военного положения в некоторых областях Украины Национальное агентство обращается к субъектам декларирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Сообщаем о том, что введение военного положения сроком на 30 суток на части территории Украины никак не влияет на обязанность и порядок представления деклараций военнослужащими и другими лицами.
Субъекты декларирования, которые не имели возможности до 1 апреля по месту военной службы подать декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год в связи с выполнением задач в интересах обороны Украины во время действия особого периода, непосредственным участием в ведении военных (боевых) действий, в том числе на территории проведения антитеррористической операции, и осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, направлением за рубеж для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала, подают такую декларацию за отчетный год в течение 90 календарных дней со дня прибытия к месту прохождения военной службы или дня окончания прохождения военной службы, определенного частью второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
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"Обращаем внимание, что военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава в разделе 2.1 "Информация о субъекте декларирования" не указывают сведения о месте работы (прохождения службы) или место будущей работы (прохождения службы), занимаемой должности", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил досрочного прекращения военного положения в случае нормализации ситуации.
25 ноября в районе Керченского пролива произошла российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.