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MIM-104 Patriot

Введення воєнного стану не впливає на процес декларування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У зв’язку з численними зверненнями та запитами до Національного агентства щодо особливостей порядку подання декларацій військовослужбовцями після введення воєнного стану у деяких областях України Національне агентство звертається до суб’єктів декларування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Введення воєнного стану не впливає на процес декларування

Повідомляємо про те, що введення воєнного стану строком на 30 діб на частині території України ніяк не впливає на обов’язок та порядок подання декларацій військовослужбовцями та іншими особами.

Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем військової служби подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, та здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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"Звертаємо увагу, що військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду", - додали у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив дострокового припинення воєнного стану в разі нормалізації ситуації.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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