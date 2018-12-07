Введення воєнного стану не впливає на процес декларування

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У зв’язку з численними зверненнями та запитами до Національного агентства щодо особливостей порядку подання декларацій військовослужбовцями після введення воєнного стану у деяких областях України Національне агентство звертається до суб’єктів декларування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.