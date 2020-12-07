Уголь или молоко: дегустатор объяснила, влияет ли способ очистки на вкус водки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Очистка водки углем входит в перечень обязательных технологических требований к производству. А дополнительные методы очистки применяются по желанию производителя и влияют на вкусовые качества водки. Об этом УНН рассказала дегустаторка крепких алкогольных напитков Валентина Попова.
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Так, по ее словам, любая водка по технологическим требованиям должна проходить через сорбент. В Украине для этого используют активированный уголь.
"Очистка углем - это утверждена технология, в которой описано, что водка обязательно должна проходить через сорбент. В качестве сорбента в Украине используется активированный уголь", - отметила Попова.
После обязательной стандартной очистки углем производитель может использовать другие особые дополнительные компоненты. Это нужно, чтобы еще лучше очистить водку и усовершенствовать ее вкусовые качества.
"Дополнительная обработка может осуществляться как молоком, так и различными другими компонентами. Это является дополнительной вкусовой реакцией", - отметила она.
Так, например, в украинского производителя качественного алкоголя "Рrime" отмечают, что для изготовления одной из своих водок они используют именно очистку молоком. Эта технология достаточно уникальна и старинна. С ее помощью водка становится еще чище и сильно смягчается.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев. Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.