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Вугілля чи молоко: дегустаторка пояснила, чи впливає спосіб очищення на смак горілки

Вугілля чи молоко: дегустаторка пояснила, чи впливає спосіб очищення на смак горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Очищення горілки вугіллям входить до переліку обов’язкових технологічних вимог до виробництва. А додаткові методи очищення застосовуються за бажанням виробника та впливають на смакові якості горілки. Про це УНН розповіла дегустаторка міцних алкогольних напоїв Валентина Попова.

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Так, за її словами, будь-яка горілка за технологічними вимогами повинна проходити через сорбент. В Україні для цього використовують активоване вугілля.

"Очищення вугіллям – це затверджена технологія, в якій описано, що горілка обов’язково повинна проходити через сорбент. В якості сорбенту в Україні використовується активоване вугілля", - зазначила Попова.

Після обов’язкового стандартного очищення вугіллям виробник може використовувати інші особливі додаткові компоненти. Це потрібно, щоб ще краще очистити горілку та вдосконалити її смакові якості.

"Додаткова обробка може здійснюватися як молоком, так і різними іншими компонентами. Це є додатковою смаковою реакцією", - зазначила вона.

Так, наприклад, в українського виробника якісного алкоголю "Рrime" зазначають, що для виготовлення однієї зі свої горілок вони використовують саме очищення молоком. Ця технологія досить унікальна й старовинна. З її допомогою горілка стає ще чистішою та сильно пом’якшується.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.

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