Потери россиян растут, но на отдельных направлениях оккупанты преобладают в артиллерии в несколько раз - Минобороны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Несмотря на возрастающие потери личного состава и техники, россияне продолжают преобладать Силы обороны на отдельных направлениях в артиллерии в несколько раз, что позволяет им добывать определенные тактические успехи. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Великая освободительная война находится в активной фазе, несмотря на растущие потери личного состава и техники россияне продолжают преобладать силы обороны на отдельных направлениях в артиллерии в несколько раз и это дает им возможность приобретать определенные тактические успехи”, — сказал Мотузяник.

Детали

Кроме того, Мотузяник отметил, что основной целью противника на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой области, удерживание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.

Дополнение

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты преобладают в артиллерии в Северодонецке.

Генштаб сообщал сегодня, 24 июня, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также удерживание захваченных районов Херсонской и части Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для восстановления наступления в Николаевской области.

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