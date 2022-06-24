Потери россиян растут, но на отдельных направлениях оккупанты преобладают в артиллерии в несколько раз - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Несмотря на возрастающие потери личного состава и техники, россияне продолжают преобладать Силы обороны на отдельных направлениях в артиллерии в несколько раз, что позволяет им добывать определенные тактические успехи. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Великая освободительная война находится в активной фазе, несмотря на растущие потери личного состава и техники россияне продолжают преобладать силы обороны на отдельных направлениях в артиллерии в несколько раз и это дает им возможность приобретать определенные тактические успехи”, — сказал Мотузяник.
Детали
Кроме того, Мотузяник отметил, что основной целью противника на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой области, удерживание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.
Дополнение
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты преобладают в артиллерии в Северодонецке.
Генштаб сообщал сегодня, 24 июня, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также удерживание захваченных районов Херсонской и части Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для восстановления наступления в Николаевской области.