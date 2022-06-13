Окупанти переважають в артилерії у Сєвєродонецьку та відновили наступ у районі Золотого - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти продовжують гатити по Луганщині. Ворог дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії у Сєвєродонецьку та відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"По ситуації в Сєвєродонецьку: противник продовжує штурмувати місто, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії. Втім, бойові дії за населений пункт тривають", - повідомив Гайдай у Telegram.
Деталі
Декілька снарядів, як повідомляє голова ОВА, влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах.
Також, зі слів Гайдая, ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Водночас, наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка, зазначив голова ОВА.
Повідомляється, що протягом минулої доби у Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.
Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.
Доповнення
Раніше Гайдай повідомив, що росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині.