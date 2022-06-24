Втрати росіян зростають, але на окремих напрямках окупанти переважають в артилерії у кілька разів - Міноборони

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“Велика визвольна війна перебуває в активній фазі, незважаючи на зростаючі втрати особового складу і техніки росіяни продовжують переважати сили оборони на окремих напрямках в артилерії у кілька разів і це дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів”, — сказав Мотузяник.

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Окрім того, Мотузяник зазначив, що основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти переважають в артилерії у Сєвєродонецьку.

Генштаб повідомляв сьогодні, 24 червня, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.