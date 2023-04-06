Потери рф среди добровольцев и наемников из ЧВК могли достичь 8 тыс. человек – СМИ

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«По данным ПФР, на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца получали 1 430 000 человек. Это значительно больше, чем в годы до полномасштабного вторжения. Рост количества получателей может быть связан с последствиями войны: родные погибших наемников и добровольцев оформляли пенсии по потере кормильца. По подсчетам… почти девять тысяч человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине», - говориться в сообщении.

Отмечается, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии, следует из данных наблюдений Росстата. Значит, почти 9 тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тысячах погибших добровольцев и наемников.

Сообщается, что избыточный рост может быть связан еще и с тем, что пенсию начали получать люди с аннексированных россией территорий Украины, которые успели обзавестись российскими паспортами. Но по словам специалиста по соцполитике, пожелавшего остаться анонимным, оформить такую пенсию пока удалось немногим.

«Реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции и оформили пенсию в связи с гибелью родных», - говориться в сообщении.

Уточняется, что речь идет именно о добровольцах и наемниках, поскольку родные погибших контрактных военнослужащих получают пенсию по потере кормильца от минобороны (добровольцев приравняли к контрактникам только в ноябре 2022 года).

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 176 630 человек, 3631 танка, 292 вертолетов и сотен единиц военной техники.