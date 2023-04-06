Втрати рф серед добровольців і найманців з ПВК могли досягти 8 тис. осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За рік війни, яку розпочала росія, могли загинути щонайменше вісім тисяч добровольців і найманців із ПВК. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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«За даними ПФР, на 1 січня 2023 року пенсію по втраті годувальника отримували 1 430 000 осіб. Це значно більше, ніж у роки до повномасштабного вторгнення. Зростання кількості одержувачів може бути пов'язане з наслідками війни: рідні загиблих найманців і добровольців оформляли пенсії по втраті годувальника. За підрахунками… майже дев'ять тисяч осіб можуть отримувати пенсію від ПФР у зв'язку із загибеллю їхніх рідних в Україні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в російських сім'ях на одного загиблого годувальника припадає 1,1 одержувача пенсії, випливає з даних спостережень Росстату. Отже, майже 9 тисяч надлишкових пенсіонерів по втраті годувальника можуть свідчити про 8 тисяч загиблих добровольців і найманців.
Повідомляють, що надлишкове зростання може бути пов'язане ще й із тим, що пенсію почали отримувати люди з анексованих росією територій України, які встигли обзавестися російськими паспортами. Але за словами фахівця із соцполітики, який побажав залишитися анонімним, оформити таку пенсію поки вдалося небагатьом.
«Реальна кількість загиблих добровольців і найманців може бути значно більшою, оскільки до статистики потрапили дані тільки про тих людей, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції й оформили пенсію у зв'язку із загибеллю рідних», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що йдеться саме про добровольців і найманців, оскільки рідні загиблих контрактних військовослужбовців отримують пенсію по втраті годувальника від міноборони (добровольців прирівняли до контрактників тільки в листопаді 2022 року).
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну досягли вже близько 176 630 осіб, 3631 танка, 292 вертольотів і сотень одиниць військової техніки.