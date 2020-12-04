Потеря победы не помешала "Тоттенхэму" оформить выход в плей-офф Лиги Европы

Михорль вывел вперед австрийцев на 42 минуте, но перед перерывом Бэйл с пенальти выровнял положение. Сон Хин Мин и Алле выводили дважды вперед “шпор”, но гол Карамоко на 90 + 3 минуте позволил “ЛАСКу” спастись.

После данной ничьи “шпоры” занимают второе место с 10 очками, а вот “ЛАСК” идет третьим с семью баллами. Однако именно “шпоры” выйдут в плей-офф независимо от последней игры группового раунда. Англичане в первой очной встрече разгромили “ЛАСК” (3:0).

Также дальше пробился “Антверпен” из Бельгии (12).

Заметим, что заключительный шестой тур группового этапа Лиги Европы состоится 10 декабря.