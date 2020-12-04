Втрата перемоги не завадила “Тоттенхему” оформити вихід у плей-офф Ліги Європи

Міхорль вивів вперед австрійців на 42 хвилині, але перед перервою Бейл з пенальті вирівняв становище. Сон Хин Мін і Аллі виводили двічі вперед “шпор”, але гол Карамоко на 90 + 3 хвилині дозволив “ЛАСКу” врятуватися.

Після даної нічиї “шпори” займають друге місце з 10 очками, а ось “ЛАСК” йде третім із сімома балами. Однак саме “шпори” вийдуть в плей-офф незалежно від останньої гри групового раунду. Англійці в першій очній зустрічі розгромили “ЛАСК” (3:0).

Також далі пробився “Антверпен” із Бельгії (12).

Зауважимо, що заключний шостий тур групового етапу Ліги Європи відбудеться 10 грудня.